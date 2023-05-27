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Giriş Tarihi: 27.5.2023 14:16 Son Güncelleme: 27.5.2023 14:52

Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da yaşayan 17 yaşındaki genç, av tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN
Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da gerçekleşen olayda 17 yaşındaki İbrahim Bulaş, av tüfeğini temizlediği sırada bir anda ateş alarak kendisini vurdu. Bir anda kanlar içerisinde kalan Ulaş, evde bulunanların haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, sevenlerini derinden üzerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar Merkez Uydukent Minibüs hattı esnaflarından Bircan Bulaş'ın oğlu olan İbrahim Bulaş'ın cenazesi Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti
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