Ava giden üniversite öğrencisinin cansız bedini bulundu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Burak İsmailoğuları, izne geldiği memleketi Kayseri'de ava gitmek istedi. Ailesine ava gittiğini söyleyerek evden çıkan Burak İsmailoğulları bir daha evine dönmedi. Aile oğullarının kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma genç üniversite öğrencisi bulmak için arama çalışması başlattı.

CEP TELEFONU SİNYALİ İLE BULUNDU

Polis Burak İsmailoğulları'nın yerini cep telefonu sinyallerinden tespit etti. Burak İsmailoğulları'nın telefonunun son olarak Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nden sinyal verdiği belirlendi. AFAD öncülüğünde, JAK, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği olmak üzere toplam 80 kişilik ekip katılarak arama çalışması yaptı. İsmailoğulları'nın cansız bedenine İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi kırsalında ulaşıldı. İncelemelerin ardından Burak İsmailoğulları'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.