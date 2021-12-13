Ava giderken, ateşlenen tüfek can aldı

Kocaeli Başiskele İlçesinde oturan ve İzmit Sanayi Sitesinde esnaf olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Eyüp Koç(59), bir grup arkadaşı ile avlanmak amacıyla gittikleri Yozgat'ta, kazara ateşlenen av tüfeği ile yaralanarak yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kendisi gibi av merakı bulunan arkadaşları ile domuz avı için Yozgat'a, kasalı bir araç ile avlanma bölgesine giderken tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan Koç'un, hemen hastaneye kaldırıldığı, ancak başına isabet eden saçmalar nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Eyüp Koç'un cenazesinin, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli'ne getirilerek Başiskele İlçesinde toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor.