Haberler Yaşam Haberleri Ava giderken, ateşlenen tüfek can aldı
Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:27 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:46

Ava giderken, ateşlenen tüfek can aldı

ABBAS ÇAKAR
Ava giderken, ateşlenen tüfek can aldı

Kocaeli’nden bir grup arkadaşı ile avlanmak amacıyla Yozgat’a giden Eyüp Koç, Yozgat’ta, avlanacakları bölgeye gitmek için bindikleri aracın kasasında, kazara ateşlendiği öğrenilen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koç’un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kocaeli Başiskele İlçesinde oturan ve İzmit Sanayi Sitesinde esnaf olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Eyüp Koç(59), bir grup arkadaşı ile avlanmak amacıyla gittikleri Yozgat'ta, kazara ateşlenen av tüfeği ile yaralanarak yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kendisi gibi av merakı bulunan arkadaşları ile domuz avı için Yozgat'a, kasalı bir araç ile avlanma bölgesine giderken tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan Koç'un, hemen hastaneye kaldırıldığı, ancak başına isabet eden saçmalar nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Eyüp Koç'un cenazesinin, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli'ne getirilerek Başiskele İlçesinde toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanlarının ifadeleri şoke etti
Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası şok sözler! "Oyuna girmek istemedi"
HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler
AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor
Son dakika: Ceyhun Fersoy gittiği mekanda saldırıya uğradı! Hastanelik olan oyuncu son halini paylaştı
SON DAKİKA: Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ava giderken, ateşlenen tüfek can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA