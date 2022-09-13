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Giriş Tarihi: 13.9.2022 17:23

AVA oyuncuları ve konusu: STAR TV AVA oyuncu kadrosunda kimler var, vizyon tarihi ne?

Star TV, AVA filmi ile ekranlara geliyor. 20.45’te yayına girecek olan film hakkında AVA oyuncuları kim, AVA vizyon tarihi hakkında araştırmalar yapılıyor. Bir casusluk filmi olan AVA hakkında araştırmalar hız kesmiyor. Peki, AVA oyuncu kadrosunda kimler var? AVA konusu ne? İşte detaylar…

AVA oyuncuları ve konusu: STAR TV AVA oyuncu kadrosunda kimler var, vizyon tarihi ne?

Ava oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Star TV'de yabancı sinema kuşağı altında bu akşam ekranlarda yayınlanacak. İşte AVA oyuncuları ve konusu...

AVA KONUSU

Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikastçıdır. Para karşılığında suikastlar düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Eve'nin son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır.

AVA OYUNCULARI

Jessica Chastain

Colin Farrell

John Malkovich

Falk Hentschel

Diana Silvers

Geena Davis

AVA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon ve dram filmi Ava 2019 yılında seyirciyle buluştu.

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AVA oyuncuları ve konusu: STAR TV AVA oyuncu kadrosunda kimler var, vizyon tarihi ne?
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