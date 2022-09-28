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Giriş Tarihi: 28.9.2022 15:47

Avanak Abdi filmi konusu ne? Avanak Abdi filmi oyuncuları kim?

Show Tv ekranlarına 28 Eylül Çarşamba akşamı gelecek olan Avanak Abdi filmi sinemaseverlerle buluşacak. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Ünal Gürel gibi isimler yer alıyor. Peki; Avanak Abdi filmi konusu ne? Avanak Abdi filmi oyuncuları kim?

Avanak Abdi filmi konusu ne? Avanak Abdi filmi oyuncuları kim?

Avanak Abdi filmi 17 Temmuz Pazar akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmde Abdi'nin aşkı eğlenceli dille anlatılıyor. Filmde Kemal Sunal'a Ayşen Gruda eşlik ederken yönetmen koltuğunda ise Natuk Baytan oturuyor. Peki; Avanak Abdi filmi konusu ne? Avanak Abdi filmi oyuncuları kim?

AVANAK ABDİ KONUSU

Abdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afişlerini duvara asan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Abdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Abdi'nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Abdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Abdi'nin peşine düşmeye karar verir.

AVANAK ABDİ OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)

Nevin Şenses (Ayşen Gruda)

Barut Osman (Ünal Gürel)

Nuri (Necdet Yakın)

Simsar Cafer (Ali Şen)

Komiser (Atilla Ergün)

Urfalı Apti (Yadigar Ejder)

Menajer Erto (Macit Flordun)

Barut'un adamı (Arap Celal)

Barut'un adamı (Sönmez Yıkılmaz)

AVANAK ABDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir döneme damgasını vuran yerli yapımlardan Avanak Abdi, İstanbul'un farklı noktalarında çekilse de başta Cankurtaran Fatih'te çekimleri yapıldı.

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Avanak Abdi filmi konusu ne? Avanak Abdi filmi oyuncuları kim?
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