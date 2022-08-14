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Giriş Tarihi: 14.8.2022 14:36

Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yeşilçam'ın efsane filmi Avanak Abdi konusu ve oyuncuları

Avanak Abdi filmi, 14 Ağustos Pazar akşamı Show TV ekranlarında Yeşilçam filmi severlerle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan’ın oturduğu ve başrollerinde Kemal Sunal ile Ayşen Gruda’nın yer aldığı filmde, Abdi’nin aşkı eğlenceli dille anlatılıyor. 1978 yılında vizyona giren yapım, her izlendiğinde güldürmeyi başarıyor. Peki, Avanak Abdi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte filme dair tüm merak edilenler…

Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yeşilçam’ın efsane filmi Avanak Abdi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam sinemasının en sevilen yapımlarından biri olan Avanak Abdi filmi, bu akşam Show TV ekranlarında olacak. 1978 yılında gösterime giren film, Duvarlara afiş yapıştırarak hayatını kazanan Abdi'nin ünlü bir şarkıcıya aşık olması sonucu değişen hayatını konu ediniyor. Senaryosunu Suavi Sualp'in kaleme aldığı filmin başrolünde ise hayat verdiği karakterlerle izleyicileri kahkahaya boğan Kemal Sunal yer alıyor. Peki, Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yeşilçam'ın efsane filmi Avanak Abdi konusu ve oyuncuları…

AVANAK ABDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir döneme damgasını vuran yerli yapımlardan Avanak Abdi filmi, İstanbul'un farklı noktalarında çekilse de genel olarak İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran mahallesinde çekildi.

AVANAK ABDİ KONUSU

Abdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afişlerini duvara asan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Abdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Abdi'nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Abdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Abdi'nin peşine düşmeye karar verir.

AVANAK ABDİ OYUNCULARI

  • Apti (Kemal Sunal)
  • Nevin Şenses (Ayşen Gruda)
  • Barut Osman (Ünal Gürel)
  • Nuri (Necdet Yakın)
  • Simsar Cafer (Ali Şen)
  • Komiser (Atilla Ergün)
  • Urfalı Apti (Yadigar Ejder)
  • Menajer Erto (Macit Flordun)
  • Barut'un adamı (Arap Celal)
  • Barut'un adamı (Sönmez Yıkılmaz)
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Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yeşilçam'ın efsane filmi Avanak Abdi konusu ve oyuncuları
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