Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yeşilçam’ın efsane filmi Avanak Abdi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam sinemasının en sevilen yapımlarından biri olan Avanak Abdi filmi, bu akşam Show TV ekranlarında olacak. 1978 yılında gösterime giren film, Duvarlara afiş yapıştırarak hayatını kazanan Abdi'nin ünlü bir şarkıcıya aşık olması sonucu değişen hayatını konu ediniyor. Senaryosunu Suavi Sualp'in kaleme aldığı filmin başrolünde ise hayat verdiği karakterlerle izleyicileri kahkahaya boğan Kemal Sunal yer alıyor. Peki, Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yeşilçam'ın efsane filmi Avanak Abdi konusu ve oyuncuları…
Bir döneme damgasını vuran yerli yapımlardan Avanak Abdi filmi, İstanbul'un farklı noktalarında çekilse de genel olarak İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran mahallesinde çekildi.
Abdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afişlerini duvara asan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Abdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Abdi'nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Abdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Abdi'nin peşine düşmeye karar verir.