Avcı Kebabı Tarifi: MasterChef Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2022 MasterChef Türkiye yarışmasının 2. tur son bölümünde yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin isteği üzerine “Avcı Kebabı” hazırladı. Televizyonda yarışmayı izleyenler ise yemeği kendileri de hazırlamak isteyerek Avcı Kebabı Tarifi ile ilgili olarak Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
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Avcı Kebabı tarifi, MasterChef yarışmasında yapılması sonrasında izleyenler tarafından merak edilerek Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
AVCI KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MasterChef Avcı Kebabı Tarifi ve tüm detaylar şöyle;
KÖFTELİ AVCI KEBABI MALZEMELER
Köftesi için;
500 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta
Yarım su bardağı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
Sebzeli kısım için;
3 adet patates
3 adet havuç
3 adet yeşil biber
2 adet kapya biber
12 adet mantar
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
15 adet arpacık soğan
2 adet domates
Sosu için;
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
Tuz
Pul biber
KÖFTELİ AVCI KEBABI YAPILIŞI
Köftesi için; verilen malzemeleri karıştırıp güzelce yoğurun. Harçtan cevizden biraz küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Bu şekilde üzerini kapatıp sebzeleri kızartana kadar dolapta dinlenmeye bırakın.
Patatesi, havucu ve biberleri küp küp doğrayıp sıvı yağda kızartın. Mantarları da ister bütün olarak isterseniz de doğrayarak kızartın. Kızaran sebzeleri yemeğin pişeceği fırın kabına alın.
En son, köfteleri de kızartıp sebzelerin üzerine yerleştirin. Ayrı bir tavaya az zeytinyağı koyup arpacık soğanları soteleyin.
Daha sonra, üzerine domates rendesini koyup soğanlar çok hafif yumuşayana kadar pişirin. Pişince yemeğin üzerine gezdirin.
Son olarak sosu için salçayı sıcak suda açıp baharatlarını ekleyerek yemeğin üzerinde gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirdikten sonra fırından alın.