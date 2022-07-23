Haberler Yaşam Haberleri Avcı Kebabı Tarifi: MasterChef Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.7.2022 00:44 Son Güncelleme: 23.7.2022 00:44

Avcı Kebabı Tarifi: MasterChef Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2022 MasterChef Türkiye yarışmasının 2. tur son bölümünde yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin isteği üzerine “Avcı Kebabı” hazırladı. Televizyonda yarışmayı izleyenler ise yemeği kendileri de hazırlamak isteyerek Avcı Kebabı Tarifi ile ilgili olarak Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Avcı Kebabı Tarifi: MasterChef Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Avcı Kebabı tarifi, MasterChef yarışmasında yapılması sonrasında izleyenler tarafından merak edilerek Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

AVCI KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MasterChef Avcı Kebabı Tarifi ve tüm detaylar şöyle;

KÖFTELİ AVCI KEBABI MALZEMELER

Köftesi için;

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Sebzeli kısım için;

  • 3 adet patates
  • 3 adet havuç
  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet kapya biber
  • 12 adet mantar
  • 1 çay bardağı haşlanmış bezelye
  • 15 adet arpacık soğan
  • 2 adet domates

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Pul biber

KÖFTELİ AVCI KEBABI YAPILIŞI

  1. Köftesi için; verilen malzemeleri karıştırıp güzelce yoğurun. Harçtan cevizden biraz küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Bu şekilde üzerini kapatıp sebzeleri kızartana kadar dolapta dinlenmeye bırakın.
  2. Patatesi, havucu ve biberleri küp küp doğrayıp sıvı yağda kızartın. Mantarları da ister bütün olarak isterseniz de doğrayarak kızartın. Kızaran sebzeleri yemeğin pişeceği fırın kabına alın.
  3. En son, köfteleri de kızartıp sebzelerin üzerine yerleştirin. Ayrı bir tavaya az zeytinyağı koyup arpacık soğanları soteleyin.
  4. Daha sonra, üzerine domates rendesini koyup soğanlar çok hafif yumuşayana kadar pişirin. Pişince yemeğin üzerine gezdirin.
  5. Son olarak sosu için salçayı sıcak suda açıp baharatlarını ekleyerek yemeğin üzerinde gezdirin.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirdikten sonra fırından alın.

KAYNAK: Posta.com.tr

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? | Zamlı maaş ödeme takvimi Temmuz - Ağustos!
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum! 2022 ÖSYM YÖK ATLAS İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
SON DAKİKA HABERİ | Diyarbakır Barosu'nun 'Duhok Saldırısı' provokasyonuna Başsavcılık'tan inceleme
Maaş farkı ne zaman yatacak, başladı mı? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplarda!
LGS TERCİH SONUÇLARI 2022 ne zaman, açıklanacak, erken açıklanır mı? LGS lise tercih sonuçları için MEB tarih verdi ve duyurdu
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcı Kebabı Tarifi: MasterChef Avcı Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA