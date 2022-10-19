Haberler Yaşam Haberleri Avcılar Belediye Başkanı zam isteyen işçilere hakaret etti: "Kes lan sesini..."
Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:55 Son Güncelleme: 19.10.2022 12:06

Avcılar Belediye Başkanı zam isteyen işçilere hakaret etti: "Kes lan sesini..."

CHP'li Avcılar Belediyesi'nde grev başlatan işçilere, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu. Hançerli işçilere,"Kes lan sesini, terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.

Avcılar Belediye Başkanı zam isteyen işçilere hakaret etti: Kes lan sesini...

CHP'li belediyelerde istedikleri zam oranını alamayan işçiler greve gitmeye devam ediyor.

Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Avcılar Belediyesi işçileri 107 gündür süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı.

Avcılar Belediyesi'nde iki seneyi kapsayacak sözleşmenin enflasyon koruması olmasını talep ettiklerini dile getiren sendika yönetimi, belediyenin bu talebi kabul etmediğini söyledi.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Belediye tarafından bin 200 işçi ve sözleşmeli personele brüt 7 bin 800 TL maaş teklif edildi. Avcılar Belediyesi'nden sendikanın talebi ise 11 bin TL oldu. Uzlaşma sağlanamaması ve Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilerin görüşme teklifine yanaşmaması sonrasında işçiler iş bırakma eylemine başladı.

İŞÇİLERE HAKARET SAVURDU

Tüm bu süreç devam ederken Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gece geç saatlerde işçilerin grev yaptığı alana geldi. Yoğun tepkiyle karşılaşan Başkan Hançerli işçilere tehdit ve hakaretler savurdu.

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den zam isteyen işçilere hakaret! "Kes lan, terbiyesizlik yapma" | Video

KES LAN SESİNİ, TERBİYESİZLİK YAPMA"

CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurdu.

Daha sonra CHP'li Başkanın yanındakiler işçinin üzerine yürüdü. Olay sonucu arbede yaşandı.

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Avcılar Belediye Başkanı zam isteyen işçilere hakaret etti: "Kes lan sesini..."
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