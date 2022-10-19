Avcılar Belediye Başkanı zam isteyen işçilere hakaret etti: "Kes lan sesini..."

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Belediye tarafından bin 200 işçi ve sözleşmeli personele brüt 7 bin 800 TL maaş teklif edildi. Avcılar Belediyesi'nden sendikanın talebi ise 11 bin TL oldu. Uzlaşma sağlanamaması ve Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilerin görüşme teklifine yanaşmaması sonrasında işçiler iş bırakma eylemine başladı.