Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi

Geçen yıl 3 yıllık sözleşme imzalayan sendikaya bağlı işçiler, Avcılar Belediyesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki şantiye alanında toplandı. Ücretlerinde iyileştirme yapılmasını isteyen işçiler yürüyüş yaparak slogan attı. Belediye İş 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, geçen yıl imzaladıkları sözleşmenin ardından her ürünün fiyatının arttığını, Avcılar Belediyesi yönetiminin bazı müdürlerin maaşını 30 bin liraya kadar çıkardığını ama işçilerin 12 bin lira aylık ücretle geçinmelerinin istendiğini söyledi.

Yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığını ve işçilere mobing uyguladığını öne süren Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin bu duruma müdahale etmesini, işçilerin çalışma koşul ve ücretlerinin düzeltilmesini istedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, şantiye alanındaki yönetici odasından işçilerin eylemiyle ilgili gelişmeleri izledi. Hançerli, Çalışanların işi bırakmalarının yasal olmayan bir eylem olduğunu, yine de anlayışla karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Hançerli, geçen yıl İstanbul'daki en iyi toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını, özel bir şirket veya kurum olmadıklarını, merkezi yönetimden gelen katkılar ve vergilerle hizmet verdiklerini de ekledi.

Eylemin ardından belediye yöneticileri, sendika temsilcileriyle işçi ücretlerini görüştü.