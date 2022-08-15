Avcılar Kaymakamlığı’nı su bastı: Çalışanlara izin verildi

Kaymakamlıktaki işlemler durdu. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, tahliye kanallarının yetersiz kaldığını bu nedenle su baskını oluştuğunu söyledi. Vidanjörlerle su çekilirken Kaymakamlık Uygulama ve Denetleme Müdürü Nesimi Karatoprak, rögar kapaklarını açtıklarını ancak tahliye kanallarının yetersiz kalması sonucu suyun bodrum katına dolduğunu söyledi. Avcılar Belediyesi ekipleri vidanjör ile bodrum katındaki suyu çektikten sonra hasar tespitine geçileceği belirtildi.