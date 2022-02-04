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Giriş Tarihi: 4.2.2022 12:49 Son Güncelleme: 4.2.2022 13:01

Avcılar, orman muhafaza memurlarına ateş açtı!

ABBAS ÇAKAR
Avcılar, orman muhafaza memurlarına ateş açtı!

Kocaeli'de denetim ve kontrollerde bulunan Orman Muhafaza Memurlarının, ormanlık alanda görüp yanına yanaştığı avcılar, durmayarak kaçmaya başladı. Memurlar peşlerine takılınca da havaya ateş açtılar. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak olayı kınadı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde görülen ve denetlemek için yanına yaklaşıldığında havaya ateş açarak memurları tehlikeye atan avıcları, yazılı bir açıklama ile kınadı. Ayrıca, olayın takipçisi olunacağı ifade edildi.

ÖNCE KAÇTILAR, SONRA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Yapılan yazılı açıklamada, av sezonunun başladığı ağustos ayından bu yana, sorumluluk sahasında av koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdüğü belirtilerek, "Kocaeli, Kandıra, Bağırganlı-Pınarlı mevkii civarında, av koruma ve kontrolü sırasında dört avcıya rastlanmıştır. Ancak, personelimiz tarafından kurumumuzun tanıtımının avcılara yapılmasına fırsat kalmadan avcılardan 2'si olay yerinden kaçmaya başlamıştır. Kurum personelimizin de kendilerini uyarmalarına rağmen kaçmaya devam etmişlerdir. Bu esnada kurum personelimizden olan Derya Gökmen'in bir avcıya yaklaşmasıyla da, avcı tarafından havaya doğru 3 el ateş edilmiştir. Kaçan kişilerin kim olduğu görülememiştir. Kurumumuza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Olayla ilgili faillerle, bahse konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.

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Avcılar, orman muhafaza memurlarına ateş açtı!
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