Avcılar sahilde 7 tekne yandı

Avcılar İskele'de kıyıya bağlı halde bulunan teknelerde sabah erken saatlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'den itfaiye sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yangın söndürüldü.
7 TEKNE KULLANILMAZ HALE GELDİ
Yangında 7 teknenin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. Yanan teknelerin bazıları söndürme çalışmaları sırasında battı. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.
Teknelerin neden yandığını belirlemek amacıyla polis ekipleri çalışma başlattı.