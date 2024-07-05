Avcılar Sahili’nde ölü balıklar kıyıya vurdu

Avcılar Denizköşkler Plajı'nda sabah saatlerinde kıyıya vuran ölü balıkları çevre sakinlerini tedirgin etti. Avcılar Sahili'nde önceki gün deniz yüzeyinde görülen balıklar dalgalarla sahile taşındı.

Yosunlarla birlikte kumsala vuran balıkların ölü olduğu görüldü. Ölü balıkları görenleri tedirgin etti. Ölü balıkların plaj sahiline vurması sonucu sahilde güneşlenenler panik yaşarken balıkların neden ölüp sahile taşındığı araştırılıyor. Uzmanlar ise ölü balıkların deniz kirliliği veya başka bir sebepten meydana gelebileceğini kaydettiler.