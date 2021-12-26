Avcılar Tunceli’yi istila etti

Yaban hayatı bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olan Tunceli ve Munzur Vadisi Milli Parkı il dışından gelen kaçak avcıların istilasına uğruyor. Geyik, dağ keçisi, ceylan, domuz, keklik gibi birçok yabani hayvan kaçak avcıların kurşunlarına hedef oluyor. Avcılar, avlanması zor hayvanlar için ise bölgede dağa taşa kaçak kulübeler inşa ediyor, mağaraları kullanıyor. Günlerce süren tuzaklar için binlerce metre yükseklere avcı gümeleri yapıyor. Bölge halkı Tunceli'de kaçak avcılığa izin vermezken ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bölgede kaçak avcılığın önüne geçmek için tüm gücüyle çalışıyor.

"HALK DOĞASINA SAHİP ÇIKIYOR"

Tunceli'de avcılığa karşı mücadele eden doğa savunucu Haydar Çetinkaya, "Bölgemizde avcılığı yasaklamak için uzun süredir çalışmalar yürütüyoruz. İspanya'dan yaban hayvanı avlamak için gelen 12 kişilik avcı grubunu tepkiler sonucunda ülkesine geri gönderdik. Sadece İspanyollar değil, tüfeği olan avcılık izni olan herkes av için Tunceli'ye geliyor. Tunceli, Türkiye'nin en zengin yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Biz doğadaki her canlının yaşam hakkı olduğu olduğunu savunuyoruz. Bu zenginliğin devam etmesini, doğadaki yaşamın insan eliyle değil doğal döngüyle devam etmesini istiyoruz. Tunceli halkı ava karşıdır. İl Av komisyonlarında bölge halkı temsilcilerinin olmasını istiyoruz. Avcılık yapılacaksa da bu şekilde devam etmesini istemiyoruz. Munzur alabalığı kontrolsüz olarak avlandığı için neredeyse bitme noktasına geldi. Biz doğadaki canlıları kutsal sayıyoruz. Son olarak Pertek'te yaşanan olayda sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

SABAH'a konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri de 2021 yılı içeresinde Tunceli ve çevresinde kaçak avcılık yapan 72 kişiye para cezası kesildiği ve idari işlem yapıldığını söyledi. 7 Gün 24 saat esasına göre bölgede çalışmalarını yürüten ekipler 51 Avcı gümesini de yıktı.