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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:12 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:47

Avcılara 12 bin 400 lira ceza

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Avcılara 12 bin 400 lira ceza

Iğdır’da Ağrı Dağı eteklerinde kaçak avcılık yapanlar kıskıvrak yakalandı. Kaçak avcılara 12 bin 400 lira para cezası kesilirken, canlı mühür olarak kullandıkları keklikler doğaya salındı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Ağrı Dağı kırsalındaki arazilerde denetim yaptı.

Denetimler sırasında 2 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.Kaçak avlanılan bölgede yapılan aramalarda canlı mühre olarak kullanıldıkları belirlenen 6 kınalı keklik ile tuzak ve kafesler bulundu. Kaçak avcılara DKMP ekibince, 6 bin 400 lirası idari olmak üzere 12 bin 400 lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen kafes ve tuzaklar imha edilirken canlı mühre keklikler ise doğaya salındı.

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Avcılara 12 bin 400 lira ceza
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