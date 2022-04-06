Avcılara 12 bin 400 lira ceza

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Ağrı Dağı kırsalındaki arazilerde denetim yaptı.

Denetimler sırasında 2 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.Kaçak avlanılan bölgede yapılan aramalarda canlı mühre olarak kullanıldıkları belirlenen 6 kınalı keklik ile tuzak ve kafesler bulundu. Kaçak avcılara DKMP ekibince, 6 bin 400 lirası idari olmak üzere 12 bin 400 lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen kafes ve tuzaklar imha edilirken canlı mühre keklikler ise doğaya salındı.