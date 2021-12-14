Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da 2 milyon liralık lüks otomobil yandı
Giriş Tarihi: 14.12.2021 06:17

Avcılar'da 2 milyon liralık lüks otomobil yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yandı

Avcılar'da park halinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobil bilinmeyen bir sebeple çıkan yangından kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Avcılar D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen lüks otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sitede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Avcılar'da 2 milyon liralık lüks otomobil yandı
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