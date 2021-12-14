Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yandı

Olay, gece saatlerinde Avcılar D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen lüks otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



2 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sitede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.