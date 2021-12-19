Avcılar’da 3 binanın çatısı alev alev yandı! Çatıdaki vatandaş herkesin yüreğini ağzına getirdi





ÇATIYA ÇIKARAK ALEVLERE YAKLAŞTI

Öte yandan binanın çatısında çıkan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde çatıların alevler içinde kaldığı görüldü. Yangının başladığı binanın bitişiğindeki başka bir binanın çatısına çıkan bir kişinin ise alevlere çok yaklaştığı görüldü. Daha sonra o kişi, vatandaşların tepkisi üzerine aşağıya indi.