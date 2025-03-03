Avcılar’da aile katliamı: 5 ölü

İstanbul Avcılar'da 3 çocuk babası Veli Alıcı, eşiyle yaşadığı tartışma sonucu önce eşini, ardından da çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı. Denizköşkler Mahallesi'nde öğle sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti: Polisi arayan Ayşe Akyol Tarhan, dün gece yarısından bu yana kızı Fikriye Alıcı ve ailesinden haber alamadığını söyledi. Adrese giden ekipler çilingir yardımıyla daireye girdi. Ekipler baba Velican Alıcı, anne Fikriye Alıcı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan çalışmalarda olayda kullanılan silahın Velican Alıcı'nın elinde olduğu ve Alıcı'nın başından vurulmuş şekilde bulunduğu tespit edildi. Aile yakınları ve Fikriye Alıcı'nın annesi Ayşe Akyol Tarhan, Alıcı çiftinin bir süredir tartışma yaşadığını iddia etti. Komşuları 13 yıllık evli olan Alıcı ailesinin sık sık kavga ettiklerini söyledi. Velican Alıcı'nın 1.5 milyon lira borcunun bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu ve cinayet öncesinde "Bu olayın sebebi benim" yazılı bir not bıraktığı öne sürüldü.