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Giriş Tarihi: 30.12.2021 13:45

Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi

AA
Avcılar’da balkonu çöken bina mühürlendi

Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün 4 katlı binanın 2. katındaki evin balkonunun çökmesi üzerine olay yerine gelen Avcılar Belediyesi ekipleri, yaptıkları incelemede tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Teknik ekiplerce yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina mühürlendi.

OLAY
Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün 4 katlı binanın 2. katında yer alan dairenin balkonunun çökmesi üzerine burada bulunan emekli polis memuru Süleyman Yılmaz, çöken balkonla birlikte binanın girişine düşerek yaralanmıştı.

Yaralı Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi
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