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Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:14

Avcılar'da binadaki patlamalar sakinleri korkuttu

Avcılar'da, bir binaya ait kaldırım üzerindeki elektrik panosunda peş peşe patlamalar meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken patlamaların yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Avcılar’da binadaki patlamalar sakinleri korkuttu

Reşitpaşa Caddesi'nde, iki ay önce kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanarak iskan ruhsatı verilen binaya elektrik verilmesini sağlayan kaldırım üzerindeki elektrik panosunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yangın çıktı. Korkuya kapılan çevredekiler, yangın söndürme tüpü alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Bina sakinleri, evlerine imar ruhsatı aldıklarını, müteahhidin binaya inşaat aboneliği yerine bina ve dairelere konut aboneliği yapılması için iki ay önce elektrik kurumuna başvurduğunu, ancak sonuç alınamadığı için inşaat elektriği kullanmaya devam ettiklerini söyledi.


Çevre sakini Muhammet Emirbay, "Bir anda alevli biçimde yanmaya başladı. Patlamalar oldu. Yakındaki bir kişi tüp ile müdahale etti ancak söndüremedi. İtfaiye gelip söndürdü" dedi.

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Avcılar'da binadaki patlamalar sakinleri korkuttu
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