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Giriş Tarihi: 25.4.2022 13:03

Avcılar'da boşaltılan binada yangın

DHA
Avcılar’da boşaltılan binada yangın

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak yıkımı henüz yapılmayan evsiz madde bağımlısı ve kaçak göçmenlerin kaldığı iddia edilen binalardan birinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, mahalleli boş binalarda sürekli yangın çıktığını söyleyerek soruna çözüm bulunmasını istedi.

Avcılar'da Merkez, Denizköşkler, Ambarlı, Gümüşpala ve Cihangir Mahallesi'ndeki evlerin birçoğu kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış ancak işlemlerin tamamlanamaması ya da davalar nedeniyle yıkımı ertelenmişti.

Aylardır boş kalan binalar iddialara göre evsiz, madde bağımlıları ve göçmenlerin barınma yeri haline geldi. Çevredekiler, binalara giren ve çıkan kişilerin belli olmadığından yakınarak, binalarda özellikle gece ısınmak için yakılan ateş nedeniyle yangın çıktığını söyledi. En son Cihangir Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı boş bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Gece geç saatlerde binadan duman çıktığını ve içeride alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki yangın kısa sürede söndürülürken, çevredekiler boşaltılan binalarda evsizlerin kalmasından şikâyet ederek, sorunun çözülmesini istedi.

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Avcılar'da boşaltılan binada yangın
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