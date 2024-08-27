Avcılar’da dehşet anları: Yumrukladı; yerde sürükledi; defalarca sopayla vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı. Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.