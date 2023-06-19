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Giriş Tarihi: 19.6.2023 10:11 Son Güncelleme: 19.6.2023 10:22

Avcılar'da denizde yüzerken fenalaşan çocuk öldü

Avcılar sahilde denize giren Ahmet Alizzo, yüzerken fenalaşarak boğuldu. Cankurtaranlar tarafından fark edilerek sahile çıkarılan ve hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Ahmet Alizzo hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Avcılar’da denizde yüzerken fenalaşan çocuk öldü

Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Plajı'na kardeşi ile gelen Ahmet Alizzo (14) saat 17.00 sıralarında suya girdi. Bir süre sonra fenalaşarak çırpınmaya başlayan Ahmet Alizzo'yu fark eden cankurtaranlar duruma müdahale etti. Su yutan ve suni teneffüs yapılan Ahmet Alizzo için sağlık ekibi istendi. İlk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Suriyeli uyruklu Ahmet Alizzo, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağabeyine kıyıda yapılan müdahaleleri gözyaşları içerisinde izleyen kardeşi, Ahmet Alizzo'nun astım hastası olduğunu söyledi.

Olay sırasında sahilde bulunan Yolcu Saygın, çocuğun çırpındığını görünce hemen görevlileri uyardığını ve kendisinin de yardım ettiğini söyledi.

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Avcılar'da denizde yüzerken fenalaşan çocuk öldü
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