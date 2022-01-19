Avcılar’da aşı yüzünden doktoru dövmüştü! Mahkemeden jet karar!





Bunun üzerine müşteki kayınvalideme hitaben 'işinize gelirse bekleyin saat 13:00'de yapacağız' dedi. Ayrıca 6 kişinin tamamı gelmez ise aşıyı yapmama durumlarının da olduğunu söyledi. Bende kendisine bu bilgilendirmeyi az önce yapmadığı söyledim. Bize hitaben 'defolun gidin' dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince elimdeki kâğıtları fırlatarak 'ne yapacaksın ulan' dedi. Görüntülerde de görüleceği üzere arbedenin başlangıcını müşteki başlatmıştır. Aile bireylerimin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığım için kendime hakim olamadım ve müştekiye vurdum. Aslında karşılıklı oldu ama müşteki bana vurmadı. Bende doktorlara saygılı bir insanım. Huzurda Velit Bey'den özür diliyorum. Ben müştekiye hitaben 'Geri zekâlılar, böyle bir sistem mi olur' demedim. Sisteme yönelik söyledim" dedi.