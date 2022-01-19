Avcılar’da aşı yüzünden doktoru dövmüştü! Mahkemeden jet karar!

Davaya konu olan olay, 31 Aralık saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Doktor Velit Çelebi'nin olay tarihinde Avcılar'da bulunan 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görev yaptığı belirtildi. Sanık Mehmet Saib Ergör'ün ise yakınları ile birlikte aşı yaptırmak için müşteki doktorun çalıştığı aile sağlığı merkezine gittiği, burada aşı uygulama zamanına ilişkin sağlık çalışanları ile tartıştığı kaydedildi.
İddianameye göre sanık Ergör'ün kendisini uyaran doktora "Gerizekalılar, nasıl sisteminiz var" şeklinde hakarette bulundu. Tartışmanın devamında ise Mehmet Saib Ergör'ün Doktor Velit Çelebi'nin üzerine yürüyerek, 6 kez baş bölgesine yumruk attı. Savcılık Mehmet Saib Ergör'ün "Kamu görevlisini yaralama" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.
Görülen ilk duruşmada karar açıklandı. Sanık Ergör'e "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 11 bin 250 TL adli para cezası verildi. Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkesindeki duruşmaya sanık Mehmet Saib Ergör bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) sistemi ile bağlandı. Duruşmada müşteki Dr. Velit Çelebi ve taraf avukatları da hazır bulundu.
"AİLE BİREYKLERİMİN YANINDA BU MUAMELEYE MARUZ KADIĞIM İÇİN KENDİME HAKİM OLAMADIM"
Tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör savunmasında "Kayınvalidem ve kayınpederimi kovid aşısı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gitmiştik. Randevu saati gelmesine rağmen beklenmemiz söylendi. Önce hemşirelerle görüşüp bekleyemeyeceğimizi söyledim. Ardından müşteki ile görüştüm. Kayınpederim Alzemir hastası olduğunu ve oturamadığını söyledim. Randevu saatinin 12:30 olduğunu hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemi ile kendi sistemlerinin farklı olduğunu söyledi. 'Bekleyeceksiniz kardeşim' diye hitap etti. 'lütfen konuşmalarınıza dikkat edin dedim o esnada bana müşteki tarafından bir temas oldu. Bende dokunmamasını söyledim. Kayınvalidem müdahale ederek müştekiye hitaben belki bizi bekletmez aşımızı yapar dedi.
İstanbul Avcılar’da doktora yumruklu saldırı kamerada
Bunun üzerine müşteki kayınvalideme hitaben 'işinize gelirse bekleyin saat 13:00'de yapacağız' dedi. Ayrıca 6 kişinin tamamı gelmez ise aşıyı yapmama durumlarının da olduğunu söyledi. Bende kendisine bu bilgilendirmeyi az önce yapmadığı söyledim. Bize hitaben 'defolun gidin' dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince elimdeki kâğıtları fırlatarak 'ne yapacaksın ulan' dedi. Görüntülerde de görüleceği üzere arbedenin başlangıcını müşteki başlatmıştır. Aile bireylerimin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığım için kendime hakim olamadım ve müştekiye vurdum. Aslında karşılıklı oldu ama müşteki bana vurmadı. Bende doktorlara saygılı bir insanım. Huzurda Velit Bey'den özür diliyorum. Ben müştekiye hitaben 'Geri zekâlılar, böyle bir sistem mi olur' demedim. Sisteme yönelik söyledim" dedi.
"SADECE KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"
Müşteki Dr. Velit Çelebi ise ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Dışarıya çıktığımda şahsı tezkin etmeye çalıştım. Ancak sanık sakinleşmedi. Ben kendisine fiziken müdahalede bulunmadım. Sadece kendimi korumaya çalıştım" şeklinde konuştu.