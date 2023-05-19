Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da evler dökülüyor... 1 ay öncede binadan düşen beton parçası bir kadının canına mal olmuştu
Giriş Tarihi: 19.5.2023 14:59 Son Güncelleme: 19.5.2023 16:05

Avcılar'da evler dökülüyor... 1 ay öncede binadan düşen beton parçası bir kadının canına mal olmuştu

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın birinci kat balkonu kendiliğinden çökünce tahliye kararı çıkarıldı. Yine Avcılar'da bir binadan kopan beton parçası 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ın kafasına düşerek hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Avcılar’da evler dökülüyor... 1 ay öncede binadan düşen beton parçası bir kadının canına mal olmuştu

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Arzum Apartmanı'nda çarşamba günü saat 17.00 sıralarında balkon çöktü. Balkondan kopan parçalar, şans eseri sokakta oynayan çocuklara isabet etmedi. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekibi 36 yıllık olduğu belirlenen 5 daireli binaya giderek inceleme yaptı.

Binanın bodrum katındaki betonun oldukça kalitesiz olduğu ve dağılmaya başladığı, kolon demirlerinin bir bölümünün açıkta ve korozyona uğradığı belirlendi. Bnanın balkonunun çökmesi sonucunda tahliye kararı çıkarılan binada oturanlar mağdur olduklarını ve kendilerine yer gösterilmesini istediler.

BİR AY ÖNCE KADININ KAFASINA BETON PARÇASI DÜŞMÜŞTÜ

Bu arada yine 24 nisan tarihinde Avcılar Merkez Mahallesi Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana gelen olayda 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, rahatsızlanan annesini getirdiği tıp merkezinin önünde beklerken 5. Kattaki beton parçalarının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Avcılar'da evler dökülüyor... 1 ay öncede binadan düşen beton parçası bir kadının canına mal olmuştu
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