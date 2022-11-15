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Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:42

Avcılar'da feci kaza! Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

İstanbul Avcılar'da yolcu minibüsünün kavşaktaki otomobile çarpması osnucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

DHA
Avcılar’da feci kaza! Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 3’ü çocuk 7 yaralı

Avcılar'daki kaza, dün saat 14.00 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde Avcılar Mezarlığı yanındaki kavşakta meydana geldi. Esenyurt'tan Avcılar'daki durağa gelen Yunus S. yönetimindeki 34 M 5559 plakalı yolcu minibüsü, kavşağa Avcılar yönünden gelen Sevilay Dikmen yönetimindeki 34 JB 6838 plakalı otomobile yandan çarparak devirdi.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobil lastikleri üzerine çevrilirken, itfaiye ile sağlık ekipleri yaralıları ambulansa aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Avcılar'da feci kaza! Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı
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