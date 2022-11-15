Avcılar’da feci kaza! Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 3’ü çocuk 7 yaralı

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobil lastikleri üzerine çevrilirken, itfaiye ile sağlık ekipleri yaralıları ambulansa aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.