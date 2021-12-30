Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da hastanede güvenlik görevlisine saldırı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:15

Avcılar'da hastanede güvenlik görevlisine saldırı

İHA
Avcılar’da hastanede güvenlik görevlisine saldırı

Avcılar’da yakınını korona virüs testi için hastaneye getiren şahıs, acil serviste güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisinin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, yakınını korona virüs testi için hastaneye getirdi. Test için bekleyen hasta yakını, hastasının acil durumda olduğunu ileri sürerek, sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Ardından da acil serviste güvenlik görevlisini yumruklar atarak darp etti. Yaralanan güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Olay sonrası beyaz kod verildi.

Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hasta yakınının güvenlik görevlisine darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın güvenlik görevlisini darp ettiği görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
İtirafçı PKK'nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Son dakika: Can Göktuğ Boz Başak Cengiz'i katletmişti! Görgü tanığı ilk kez konuştu: Yaklaşma sana da saplarım!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da hastanede güvenlik görevlisine saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA