Avcılar’da hırsızlık: Komşular uyardı zanlılar aldırmadı!

Meriç, 6 hırsızın araçtan indikten hemen sonra kepenk ve cam kapıyı kırdıklarını ve kabloları taşımaya başladıklarını anlatırken, "Üst katta komşumuz var. Dükkan sahibimizin kızı ve diğer komşularımızın bağırmasına rağmen hırsızlığa devam ediyorlar. Hırsızlık nedeniyle esnaf olarak çok mağduruz. Esnaf zor koşullarda çalışıyor, sabah kalktığımızda bu durumlar gerçekten acı verici. Bizim tespitlerimize göre 800 bin ila 1 milyon TL tutarında kablomuz çalındı. 15 dakikada bu kadar malımızı götürmüşler komşular müdahale etmese yarım saat kalsalar dükkandaki bütün malımızı götürürlerdi." dedi. Komşuların çektiği cep telefonu görüntüsünde hırsızlık yapılan işyerinin önünden iki kişinin geçtiği, yerdeki cam kırıkları ve hırsızlık olayını gördükleri halde yürüyerek yollarına devam ettiği göze çarptı.