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Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:55 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:00

Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı

İstanbul Avcılar’da iki katlı İETT otobüsü ile kavşakta yavaşlayan motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. 2 katlı otobüsün çarpması sonucu yaralanan 2 motosikletli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Avcılar’da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı

Avcılar'da Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana gelen kazada Esenyurt-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, trafik lambalarına yaklaşırken iki ayrı motosiklette bulunan gençler kafeye gitmek üzere soldaki kavşağa yaklaştı. Otobüs şoförü motosikletli gençleri görünce yavaşlamak istedi ancak, iki motosikletten birine çarptı.

Motosikletteki gençlerden Alican Salman otobüsün ön camına çarparak savrulurken, arkadaşı Hazar Tahtacıoğlu, dönüş için bekleyen minibüsün önüne düştü. Yaralı Salman ve Tahtacıoğu, ihbar üzerine gelen 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşlarının yaralanmasına tanık olan diğer motosikletteki iki gençten Enes Çetin, "Kafeyi görünce gidip oturmak istedik. Kavşağa girmek için yaklaştığımız sırada otobüs gelip arkadaşlarımıza çarptı. Biri otobüse çarparak diğeri minibüsün önüne düşerek yaralandı" dedi. Polis, kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.

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Yine gündemi kaçırmışım
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Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı
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