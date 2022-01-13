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Giriş Tarihi: 13.1.2022 09:37

Avcılar'da ilginç kaza: Bahçe duvarıyla bina arasında kaldı!

DHA
Avcılar’da ilginç kaza: Bahçe duvarıyla bina arasında kaldı!

İstanbul Avcılar'da ilginç bir kaza yaşandı... Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil, demir parmaklıkları aşıp, bahçe duvarı ile bina arasında asılı kaldı. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Set Sokak'ta meydana geldi. 34 EY 0515 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, iddiaya göre karşısına çıkan otomobilden kaçmak için direksiyonu sağa doğru kırıp, fren yerine gaz pedalına bastı. Otomobil birden hızlanarak, kaldırıma çıktıktan sonra binanın bahçesini çevreleyen demir parmaklıkları parçalayıp, bina ile bahçe duvarı arasında asılı kaldı. Bina sakinlerinden Hıdır Duman büyük bir gürültü ile evden çıktıklarını kadın sürücü ile yanında bulunan bir kişinin yara almadan kurtulduğunu söyledi. Evlerine otomobil çarpan, bodrum katındaki balkonundaki salıncak ve çeşitli eşyaları zarar gören Ayşe Kayım, "Torunlarım evde televizyon seyrediyorlardı. Büyük bir gürültü duyduk. Otomobil ile gelip duvarımıza çarpıp, balkondaki eşyalarımıza zarar vermiş" dedi. Otomobilin sürücüsü, bina ve evdeki hasarı karşılayacağına dair söz verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yerine gelip, inceleme yaparak, tutanak tuttu. Soruşturma sürdürülüyor.

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Avcılar'da ilginç kaza: Bahçe duvarıyla bina arasında kaldı!
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