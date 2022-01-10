Avcılar’da inşaat alanında göçük

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, İsa Eğice isimli işçiyi kurtararak ambulansa teslim etti. İlk müdahalenin ardından Eğice, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri herhangi bir toprak kaymasının olmaması çevrede şeritle güvenlik önlemi aldı.