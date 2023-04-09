Avcılar’da iş merkezi inşaatında beton kalıplar çöktü: 5 işçi göçük altında kaldı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Göçükteki 3 işçi, inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.