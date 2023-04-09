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Giriş Tarihi: 9.4.2023 01:53 Son Güncelleme: 9.4.2023 01:55

Avcılar'da iş merkezi inşaatında beton kalıplar çöktü: 5 işçi göçük altında kaldı

Avcılar'da bir iş merkezinin inşaatında beton döküldüğü sırada beton kalıpları çöktü. Bu sırada inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3'ü yara almadan kurtulurken, 2'si hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
Avcılar’da iş merkezi inşaatında beton kalıplar çöktü: 5 işçi göçük altında kaldı

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında bir iş merkezinin inşaatında beton dökülme işlemi sırasında beton kalıplar çöktü. Bu sırada çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Göçükteki 3 işçi, inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Avcılar'da iş merkezi inşaatında beton kalıplar çöktü: 5 işçi göçük altında kaldı
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