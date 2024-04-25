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Giriş Tarihi: 25.4.2024 14:37

Avcılar'da kaldırım çöktü! Apartman tahliye edildi

Avcılar'da bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

DHA
Avcılar’da kaldırım çöktü! Apartman tahliye edildi

Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda çökmenin toprağın altının boşalması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı. Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından ise bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Avcılar'da kaldırım çöktü! Apartman tahliye edildi
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