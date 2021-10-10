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Giriş Tarihi: 10.10.2021 06:04

Avcılar’da kaldırıma çarpan otomobil takla attı, 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Avcılar’da kaldırıma çarpan otomobil takla attı, 1 yaralı

Avcılar’da seyir halindeki bir otomobilin kaldırıma çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Nalcıoğlu idaresindeki otomobil, D-100 Karayolu'nda Ankara istikametine seyir halindeyken kaldırıma çarparak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞTEN ÇIKIŞI KAZA

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fethi Nalcıoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapandı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Yaralının işten çıktığı ve arkadaşlarının yanlarına gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Avcılar’da kaldırıma çarpan otomobil takla attı, 1 yaralı
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