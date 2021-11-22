Avcılar’da kan donduran olay! Cinnet getirerek evini yaktı, ardından silahla intihar etti

Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Üner Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın 5. katında eşi ve bir çocuğuyla birlikte yaşayan Hasan Akay, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip evini yaktı.

ELİNDEKİ SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Bu sırada dumandan etkilenen eşi ve çocuğu yan taraftaki komşularının balkonundan içeriye geçti. Evde tek kalan şahıs ise kapıyı üstüne kilitleyerek elindeki silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadın ve çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Hasan Akay, içeride ölü olarak bulundu.

"CİNNET GETİRDİĞİ İÇİN KAFASINA SIKTI"

Olayı yaşandığı sokakta oturan Muhammet Gella, 'Adam alkollüydü. Cinnet geçirdi. Karısı ve çocuğu yan komşuya geçti. Adam kapıyı kilitledi. Cinnet geçirdiği için kendi kafasına sıktı' dedi.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.