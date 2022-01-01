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Giriş Tarihi: 1.1.2022 14:30 Son Güncelleme: 1.1.2022 14:41

Avcılar'da kayıp alzheimer hastasından 9 gündür haber alınamıyor

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Avcılar’da kayıp alzheimer hastasından 9 gündür haber alınamıyor

Avcılar'da 24 Aralık günü kaybolan 65 yaşındaki alzheimer hastası Burhan Yılmazcoşar'dan 9 gündür haber alınamıyor.

Avcılar'da 24 Aralık cuma günü bir iş için Cevizlibağ mevkiine giden 65 yaşındaki alzheimer hastası Burhan Yılmazcoşar eve geri dönmeyerek kayıplara karıştı. Elinde siyah poşet, başında siyah kasket ve üzerinde lacivert bir mont olduğu öğrenilen Yılmazcoşar ekipler tarafından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde aranıyor.

24 Aralık cuma günü saat 10.30 civarında evden cıkıp metrobüs aracılığıyla Cevizlibağ'a giden Yılmazcoşar'ın geri dönmemesi üzerine ailesi alzheimer hastası olduğu için de endişelenerek Avcılar Merkez Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler arama başlattı. Vatandaşlar tarafından gelen ihbarları da değerlendiren ekipler İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaptıkları aramalarda bir sonuca ulaşamadı.

3 SENE ÖNCE TEŞHİS KONULMUŞ

Kayıp Burhan Yılmacoşar'a 3 sene önce alzheimer teşhisi konulmuştu. 2 sene önce yine kayıplara karışan Yılmazcoşar, kaybolduktan 2 gün sonra Esenyurt Kıraç mevkiinde bulunmuştu.

Ekiplerin arama çalışmaları ve vatandaşların ihbarları değerlendirilmeye devam edilirken, ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor.

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Avcılar'da kayıp alzheimer hastasından 9 gündür haber alınamıyor
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