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Giriş Tarihi: 25.2.2023 12:08 Son Güncelleme: 25.2.2023 13:14

Avcılar'daki kazada 'aşırı hız' iddiası

Avcılar D-100 Karayolu'nda sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği iddia edilen otomobil, önce önündeki İETT otobüsüne ardından başka bir otomobile çarptı. Savrulan otomobil, elektrik direğine vurduktan sonra bariyere çarpıp durdu. Kaza sonucu 1 sürücü yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Avcılar’daki kazada ’aşırı hız’ iddiası

Kaza, saat 20.00 sıralarında, D -100 Karayolu Cihangir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece yönünde hızla ilerleyen Batuhan Kalaycı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, önce Özcan Erçil'in kontrolündeki İETT otobüsüne, ardından Melih Okut idaresindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil, elektrik direğine vurduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bitirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Melih Okut, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik hasar alan araçların kaldırılmasının ardından normal akışına döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"ÇOK HIZLI DEĞİLDİK, OTOBÜSE GÖRE HIZLIYDIK"

Kaza yapan aracın şoförü Batuhan Kalaycı, "Yan yolda seyrediyordum. Önümdeki otobüs yavaşladı. Ben biraz daha hızlıydım. Frene bastım, duramayınca sol taraftaki boşluğu sinyal verip girmeye çalışırken, aracımın sağ önü otobüsün sol arkasına çarptı. Sonra airbagler açıldı. Direğe çarptım yan yola geçtim. Kimseye bir şey olmadı. Çok hızlı değildik, otobüse göre hızlıydık" dedi.

"OTOMOBİL ÇOK HIZLIYDI"

Kazayı gören Soner Topaktaş, "Burada güvenlik olarak çalışıyorum. İlk önce bu karşıdaki araç önce otobüse vurdu. Daha sonra kırmızı araca vurdu. Sonra elektrik direğine vurup, yıkarak yan yola geçti. Araç çok süratliydi" diye konuştu.

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Avcılar'daki kazada 'aşırı hız' iddiası
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