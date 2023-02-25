Avcılar’daki kazada ’aşırı hız’ iddiası

"ÇOK HIZLI DEĞİLDİK, OTOBÜSE GÖRE HIZLIYDIK"

Kaza yapan aracın şoförü Batuhan Kalaycı, "Yan yolda seyrediyordum. Önümdeki otobüs yavaşladı. Ben biraz daha hızlıydım. Frene bastım, duramayınca sol taraftaki boşluğu sinyal verip girmeye çalışırken, aracımın sağ önü otobüsün sol arkasına çarptı. Sonra airbagler açıldı. Direğe çarptım yan yola geçtim. Kimseye bir şey olmadı. Çok hızlı değildik, otobüse göre hızlıydık" dedi.