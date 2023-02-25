Avcılar’daki kazada ’aşırı hız’ iddiası

Kaza, saat 20.00 sıralarında, D -100 Karayolu Cihangir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece yönünde hızla ilerleyen Batuhan Kalaycı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, önce Özcan Erçil'in kontrolündeki İETT otobüsüne, ardından Melih Okut idaresindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil, elektrik direğine vurduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bitirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Melih Okut, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik hasar alan araçların kaldırılmasının ardından normal akışına döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.
"ÇOK HIZLI DEĞİLDİK, OTOBÜSE GÖRE HIZLIYDIK"
Kaza yapan aracın şoförü Batuhan Kalaycı, "Yan yolda seyrediyordum. Önümdeki otobüs yavaşladı. Ben biraz daha hızlıydım. Frene bastım, duramayınca sol taraftaki boşluğu sinyal verip girmeye çalışırken, aracımın sağ önü otobüsün sol arkasına çarptı. Sonra airbagler açıldı. Direğe çarptım yan yola geçtim. Kimseye bir şey olmadı. Çok hızlı değildik, otobüse göre hızlıydık" dedi.