Avcılar’da metrobüs arızası: Yolcular sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı

Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüs saat 20.30 sıralarında Şükrübey Durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.
METROBÜSLER DURAĞA YANAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Metrobüsten inen yolcular, Avcılar Merkez Üniversite Kampusü Durağı'na kadar yürüdü. Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.
DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından metrobüs hattındaki yoğunluk normale döndü.