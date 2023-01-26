Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da metrobüs arızası: Yolcular sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı
Giriş Tarihi: 26.1.2023 22:22 Son Güncelleme: 26.1.2023 22:24

Avcılar'da metrobüs arızası: Yolcular sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı

Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk meydana geldi. Diğer metrobüsler, yaşanan arıza nedeniyle durağa yanaşmakta zorluk çekti. Arızalı metrobüsten inen yolcuların birçoğu yürüdü.

DHA
Avcılar’da metrobüs arızası: Yolcular sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı

Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüs saat 20.30 sıralarında Şükrübey Durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.

METROBÜSLER DURAĞA YANAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Metrobüsten inen yolcular, Avcılar Merkez Üniversite Kampusü Durağı'na kadar yürüdü. Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından metrobüs hattındaki yoğunluk normale döndü.

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Avcılar'da metrobüs arızası: Yolcular sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı
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