Avcılar’da minibüsle otomobilin birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı

Avcılar D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde 15.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan Soner Özdemir'in kullandığı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak yolda ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde yoğun trafik oluştu. Araçlar, trafik ekipleri tarafından yoldan çekildi. Çalışma sırasında yoğunluk uzun süre devam etti. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.