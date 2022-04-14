Avcılar’da motosikletli saldırganların kurşun yağmuruna tuttuğu kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde Avcular Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyette 25 suç kaydı bulunan Hürkan Özkan, motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken Özkan yaralandı. Olay yerinden kaçan ancak kısa sürede geri gelen saldırganlar tekrar ateş ettikleri Özkan'ı bu defa öldürerek kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hürkan Özkan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.