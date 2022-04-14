Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da motosikletli saldırganların kurşun yağmuruna tuttuğu kişi öldü
Giriş Tarihi: 14.4.2022 23:37 Son Güncelleme: 14.4.2022 23:38

Avcılar’da motosikletli saldırganların kurşun yağmuruna tuttuğu kişi öldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Avcılar’da motosikletli saldırganların kurşun yağmuruna tuttuğu kişi öldü

Avcılar’da motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan Hürkan Özkan, yaralandı. Olay sonrasında kaçan saldırganlar, olay yerine geri gelerek yaraladıkları saldırgana tekrar ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Avcular Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyette 25 suç kaydı bulunan Hürkan Özkan, motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken Özkan yaralandı. Olay yerinden kaçan ancak kısa sürede geri gelen saldırganlar tekrar ateş ettikleri Özkan'ı bu defa öldürerek kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hürkan Özkan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Avcılar’da motosikletli saldırganların kurşun yağmuruna tuttuğu kişi öldü
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