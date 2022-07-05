Avcılar’da panik: 97 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı!

Yaşlı kadının, sedyeyle indirilirken kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadığı görüldü. Evden ekmek almak üzere ayrıldığını belirten kızı Fisun Eren (67) gelince yangını öğrendi. Söndürme çalışmaları devam ederken eve girmek isteyen Fisun Eren'e ekipler izin vermedi. Dumandan kısmen etkilenen yaşlı kadın özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde sadece bir odanın yangından etkilenmediği, tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.