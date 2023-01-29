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Giriş Tarihi: 29.1.2023 11:09

Avcılar’da parktaki su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Avcılar’da parktaki su kuyusuna düşen 14 yaşındaki Cemal Kış'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Su kuyusunun girişindeki demir ızgaranın çalındığı iddia edilirken, yerine çürük tahta bırakıldığı ortaya çıktı.

DHA
Avcılar’da parktaki su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Firuzköy Mahallesi Ali Akverdi Parkı'nda meydana geldi. Korutürk Sokak'ta arkadaşı Halil Efe Çetintaş ile yürüyüş yapan Cemal Kış(14), parka girdi. Daha sonra sokakta bekleyen arkadaşının yanına parkın duvarına tırmanarak ulaşmaya çalışan Cemal Kış, girişinde tahta bulunan; parkta sulama için kullanılan 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Arkadaşının kuyuya düştüğünü gören Halil Efe Çetintaş, koşarak çevredeki iş yerlerinden yardım istedi. Çocuğun kuyuya düştüğünü görenler, durumu '112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine parka sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuyudaki yaralı çocuğa merdiven uzattı. Kuyudan çalışmalar sonucu çıkarılan Cemal Kış, sağlık görevlileri tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Cemal Kış, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sırasında arkadaşının yanında bulunan Halil Efe Çetintaş, kuyunun ağzında bulunan tahtayı fark etmediklerini, arkadaşının kuyuya düşmesi ile çok korktuğunu söyledi. Parka gelen Avcılar Belediyesi yetkilileri, daha önce girişinde demir ızgara ile kapalı olduğu belirtilen kuyuda inceleme yaptı. Çevredekiler atık toplayıcıların su kuyusundaki demir ızgarayı çaldıklarını, kuyu ağzının açık kalmaması için üzerine tahta bırakıldığını iddia etti. Polis olaya ilgili incelemesini sürdürüyor.

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Avcılar’da parktaki su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
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