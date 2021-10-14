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Giriş Tarihi: 14.10.2021 18:33

Avcılar'da polise kurşun yağdıran magandalar yakalandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Avcılar’da polise kurşun yağdıran magandalar yakalandı

İstanbul Avcılar'da kendilerine "dur" ihtarında bulunan polis ekiplerine otomobil içerisinden kurşun yağdıran ve bir polis memurunu yaraladıktan sonra kayıplara karışan iki şüpheli yakalandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Ferhat K.'nın 4, Berat F.'nin ise 5 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde gece saatlerde polis kontrol noktasında araçlara yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, arama yapmak istedikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak polisin uyarısına kulak asmayan otomobil sürücüsü, yanında yer alan arkadaşıyla birlikte kontrol noktasında yer alan polis ekiplerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucunda 26 yaşındaki polis memuru S.Ü. vurularak yaralanırken, silahlı saldırganlar ise olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Yaşanan saldırıya ilişkin olay yerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin silahından çıktığı tespit edilen 20 adet kovan ve 2 deforme çekirdek ele geçirildi. Meslektaşlarını yaralayan saldırganları yakalamak için harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmalarında saldırıda kullanılan otomobili terk edilmiş halde buldu. Aracın bulunmasının ardından sahadaki çalışmalarını derinleştiren Avcılar Polisi, araç sürücüsü olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Ferhat K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

TESLİM OLDU
Ferhat K.'nın gözaltına alınmasını duyan şüpheli Berat F. ise kısa süre sonra Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek teslim oldu. Polis memuruna ateş açarak yaralanmasına neden olan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Avcılar'da polise kurşun yağdıran magandalar yakalandı
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