Avcılar’da polise kurşun yağdıran magandalar yakalandı

İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde gece saatlerde polis kontrol noktasında araçlara yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, arama yapmak istedikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak polisin uyarısına kulak asmayan otomobil sürücüsü, yanında yer alan arkadaşıyla birlikte kontrol noktasında yer alan polis ekiplerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucunda 26 yaşındaki polis memuru S.Ü. vurularak yaralanırken, silahlı saldırganlar ise olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Yaşanan saldırıya ilişkin olay yerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin silahından çıktığı tespit edilen 20 adet kovan ve 2 deforme çekirdek ele geçirildi. Meslektaşlarını yaralayan saldırganları yakalamak için harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmalarında saldırıda kullanılan otomobili terk edilmiş halde buldu. Aracın bulunmasının ardından sahadaki çalışmalarını derinleştiren Avcılar Polisi, araç sürücüsü olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Ferhat K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

TESLİM OLDU

Ferhat K.'nın gözaltına alınmasını duyan şüpheli Berat F. ise kısa süre sonra Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek teslim oldu. Polis memuruna ateş açarak yaralanmasına neden olan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.