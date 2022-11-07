Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da sağlıkçılara saldıran 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 7.11.2022 22:07

Avcılar’da sağlıkçılara saldıran 3 kişi tutuklandı

Avcılar’da kalp hastasına müdahale için gelen sağlık ekibine ambulansın bir araca çarptığını öne sürerek saldıran ve 1 görevliyi yaraladıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

DHA
Avcılar’da sağlıkçılara saldıran 3 kişi tutuklandı

Yeşilkent Mahallesi'nde hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık görevlileri Süleyman Kartal, Tolga Kaya ile Hasan Demir saldırıya uğradı. Görevlilerin şikayeti üzerine yakalanan Doğan, Fadime, Ramazan ve Beytullah Şenkaloğlu, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık Fadime Şenkaloğlu'nun serbest bırakılmasına karar verirken, diğer 3 şüpheliyi tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Yapılan sorgu duruşmasında üç şüphelinin tutuklanarak Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? TV8 ile 6 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı herkesi şok etti, kimse beklemiyordu!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA: Ağrı Tutak'ta korkunç kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü feci şekilde çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Kurum TOKİ kura çekimi için tarih verdi! TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?
TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Ankara, İzmir ve İstanbul 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK BURS BAŞVURU EKRANI E-DEVLET || 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı, başvuru şartları nelerdir?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? 7 Kasım 2022 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan destekleri tek tek açıkladı: Yarın hesaplara yatacak
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar’da sağlıkçılara saldıran 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA