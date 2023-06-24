Avcılar’da sivrisinek istilası vatandaşı canından bezdirdi

Yaz ayının gelmesi ile birlikte İstanbul'un bir çok bölgesinde olduğu gibi Avcılar'da da sivrisinek istilası vatandaşları canından bezdirdi. Sivrisinek ısırığı ile birlikte yaralar oluştuğunu ve içinden su geldiğini belirten vatandaşlar belediyenin ilaçlama yapmamasının sivrisinek istilasını arttırdığını kaydettiler.

Avcılarda artan sivrisinek istilası ile ilgili vatandaşlar sivrisinek yoğunluğunu cep telefonu kamerasına kaydederek görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp yetkililerden yardım istedi. Avcılar, Yeşilkent Mahallesi sakinleri de yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler nedeniyle tedirginlik yaşarken Mahalleden geçen deredeki pislikler ve zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle sivrisineklerin çoğaldığını ve sineklerle mücadele için ilaçlama yapılmadığını iddia ettiler.

"EVDE BEBEKLERİMİZ VAR; ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ"

Mahalle sakini Meliha Elmastaş, "Mahallede sivrisinek çok, çocukları ısırıyor. Isırdığı yer kabarıyor ve içinden su çıkıyor. İlaç alıyoruz ama hiçbirşey fayda etmiyor. Evde bebeklerimiz var, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Camı açsak, içeri hava girsin desek çocuklar yine aynı oluyor, hep ısırıyorlar" dedi.

"BU SENE SADECE BİR DEFA İLAÇLAMA GÖRDÜM"

Sivrisineklerin kaynağının, mahalleden geçen dere ve çöplerin zamanında toplanmaması olduğunu ileri süren Şehnaz Kılıç ise, "İlaçlama olsa daha iyi olur. Geçen sene az da olsa ilaçlama oluyordu ama bu sene sadece bir defa gördüm. Çocuklarımıza yazık günah, havalar ısındığı için mecbur kendimizi dışarı atıyoruz ama sineklerden dolayı hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz" şeklinde konuştu.

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Sivrisinek ısırığı sonrası hastaneye başvuruların sayısının genel olarak Ağustos Eylül aylarında daha çok olduğunu, bu sene az da olsa şikayetlerin daha erken başladığı belirtilirken Sivrisinek sokmalarında, özellikle son dönem sivrisineklerin cinslerinin de farklı olduğu belirtildi. Geçen yıl Aedes sineği denilen sivrisinek cinsinin ortaya çıktığını insanları ısırarak etlerini kopardığını sokulan yerde şiddetli yangı ve ağrı yaptığı ona bağlı olarak da alerjik reaksiyonlar arttırdığı kaydedildi. Sivrisinek soklamaları sonrasında reaksiyon sonucunda solunumun durması, dilin veya solunum yolunun şişmesiyle nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılmasına yol açtığı ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.