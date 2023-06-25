Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da sivrisinek tedirginliği
Giriş Tarihi: 25.6.2023

Avcılar’da sivrisinek tedirginliği

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Avcılar’da sivrisinek tedirginliği
İstanbul'un birçok ilçesi sivrisinek istilasına uğradı. Özellikle Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan mahalle sakinleri, bölgedeki derede oluşan pislikler ve zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle sivrisineklerin çoğaldığını belirterek yetkililerden mahallenin daha sık ilaçlanmasını istedi.

'SOLUNUMU DURDURABİLİR'
Sivrisinek ısırıklarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ise "Bazen anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında gider. O açıdan dikkatli olmakta fayda var" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı
Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!
Kaybeden İstanbul oldu
SON DAKİKA | Dev vurgunda flaş gelişme! 10 TikTok fenomeni tutulandı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Benim yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar’da sivrisinek tedirginliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA