Avcılar’da sivrisinek tedirginliği

İstanbul'un birçok ilçesi sivrisinekistilasınauğradı. ÖzellikleAvcılar YeşilkentMahallesi sakinleri yaz aylarınıngelmesiyle artan sivrisineklernedeniyle tedirginlik yaşıyor.Çektikleri görüntüleri sosyal medyadanpaylaşan mahalle sakinleri,bölgedeki derede oluşan pisliklerve zamanında toplanmayançöpler nedeniyle sivrisineklerinçoğaldığını belirterek yetkililerdenmahallenin daha sık ilaçlanmasınıistedi.Sivrisinek ısırıklarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ise "Bazen anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında gider. O açıdan dikkatli olmakta fayda var" şeklinde konuştu.