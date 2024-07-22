Avcılar’da taciz iddiası! Şüpheliyi çevredeki vatandaşlar darbetti

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.
DARBEDİLDİ
Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.