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Giriş Tarihi: 22.7.2024 12:19

Avcılar'da taciz iddiası! Şüpheliyi çevredeki vatandaşlar darbetti

İstanbul Avcılar'da erkekler tuvaletinde, 14 yaşındaki bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi emniyete götürdü.

DHA
Avcılar’da taciz iddiası! Şüpheliyi çevredeki vatandaşlar darbetti

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.

DARBEDİLDİ

Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Avcılar'da taciz iddiası! Şüpheliyi çevredeki vatandaşlar darbetti
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