Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da taksiye çarpan motosikletli yaralandı: Vatandaşlar yalnız bırakmadı!
Giriş Tarihi: 3.5.2023 11:06 Son Güncelleme: 3.5.2023 11:06

Avcılar'da taksiye çarpan motosikletli yaralandı: Vatandaşlar yalnız bırakmadı!

İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu yan yol üzerinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yerde yaralı şekilde yatarken cep telefonu ile yakınlarına mesaj atan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Avcılar’da taksiye çarpan motosikletli yaralandı: Vatandaşlar yalnız bırakmadı!

Kaza, D-100 Karayolu yan yolda Merkez Üniversite metrobüs üstgeçidinin yanında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ters yönde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SP 9930 plakalı motosiklet, taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen ve çeşitli yerlerinden hafif yaralanan sürücü, ambulansın gelmesini beklerken cep telefonu ile tanıdıklarına mesaj attı. Çevredekiler de bu sırada yaralı sürücüyü yalnız bırakmadı. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Avcılar'da taksiye çarpan motosikletli yaralandı: Vatandaşlar yalnız bırakmadı!
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