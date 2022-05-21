Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da tek yaşayan adam evind eölü bulundu
Giriş Tarihi: 21.5.2022 14:05

Avcılar'da tek yaşayan adam evind eölü bulundu

DHA
Avcılar’da tek yaşayan adam evind eölü bulundu

Avcılar'da bir binanın bodrum katında kiraladığı evde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Yunis Irmak (67)'ın cesedi bulundu.

Denizköşkler Mahallesi Reyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında oturan Irmak'ı uzun süreden bu yana göremeyen komşuları endişelendi. Defalarca kapısını çaldıkları adamdan haber alamayan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.



Sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede evin arka tarafındaki pencereden yerde hareketsiz yatan birisinin olduğunu gördü. Bunun üzerine savcıdan alınan izin ile kapı zorlanarak açıldı. İçeri giren ekipler yüz üstü yatan Yunis Irmak'ın cesedini buldu.



Savcı ölümü "Şüpheli" bularak gerekli inceleme ve otopsinin yapılmasına karar verdi. Soruşturmaya devam ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Buğdayda küresel oyun! Türkiye’de sorun yok
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
FETÖ'nün yeni iletişim ağı deşifre oldu! Sinsi plan ortaya çıktı
Bu akşam mutlaka izleyin
Son dakika: Ukraynalı çocuklardan dünyaya barış mesajı! "Emine Erdoğan bizi ölümden kurtardı"
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da tek yaşayan adam evind eölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA