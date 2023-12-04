Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da yemek fabrikasında yangın çıktı
Giriş Tarihi: 4.12.2023 13:54

Avcılar'da yemek fabrikasında yangın çıktı

Avcılar'da ocakta tencerede kızartılan yağ alev alınca, mutfakta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, tencerenin alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Avcılar’da yemek fabrikasında yangın çıktı

Yangın, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir sitedeki yemek fabrikasında meydana geldi. Ocaktaki tencerede kızartma yapan bir çalışan, kapağı kapayıp ayrıldı. Bir süre sonra tencereden önce dumanlar yükseldi ardından tencere alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri mutfaktaki yangını kısa sürede söndürdü.

"BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ"

İş yeri sahibi Serkan Vatansever, "Profesyonel olmayan arkadaşımız marketten gelene kadar tencere kaynayarak yanmaya başlıyor. Hızla alev almaya başlıyor. Maalesef yangın söndürme sistemimiz de devreye girmiyor. Arkadaşımız marketten geldikten sonra yine acemice davranıp yağın üzerine su döküyor. Daha da büyümesini sağlıyor, sitenin güvenlik görevlileri geliyor. Onlar müdahale edince söndürebiliyorlar. Sonra da olay yerine itfaiye ekipleri geliyor. Çok şükür bir can kaybı olmadan ve daha da büyümeden önlenebildi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan BM'ye Filistin tepkisi: Gazze'de akan kanı durdurmadı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu! Oy sayma işlemi sona erdi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP'li Özel: İki planımız var...
Çarşı buna karşı değil mi?
Son dakika: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı
Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...
Deprem... Son durum raporu
Görme engelli genç girişimci Zülal geliştirdiği teknolojiyle TOGG'un gözleri oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da yemek fabrikasında yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA